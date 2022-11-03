مدحت بركات يشيد بكلمة الرئيس السيسي في قمة الجزائر: "أي تهديد لدولة عربية يهدد الوطن العربي بأكمله"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمؤتمر القمة العربية اليوم، بدولة الجزائر.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن كلمة الرئيس تؤكد على أهمية التكامل العربي لمواجهة الأزمات العالمية، التي تواجهه الأمة العربية، والتي يصعب مواجهتها من أي دولة منفردة.

وأشار "بركات" إلى أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال المؤتمر والتي تضمنت مسألة الأمن المائي العربي، وتوحيد الجهود العربية من أجل تحقيق الأمن الجماعي للدول العربية، بالإضافة إلى دعوته للقادة العرب لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ يوم 7 نوفمبر القادم.

وقال المهندس مدحت بركات، إن الرئيس السيسي أكد قبل ذلك على أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن الأخطار التي تواجه الدول العربية واحدة وأي تهديد لدولة عربية يُعد تهديدا للوطن العربي بأكمله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن انعقاد القمة العربية بمنزلة دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على هويتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الجزائر، أن القمة العربية تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين يمتد آثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعا، فأمننا القومي العربي لا يتجزأ.