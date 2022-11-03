وكيل تعليم المنوفية يتفقد عددًا من مدارس قرى ومدينة قويسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عددًا من مدارس إدارة قويسنا التعليمية، منها العام الإبتدائية والإعدادية ومنها التعليم الفني التجاري والصناعي، حيث بدأ زيارته بمدرسة احمد عبد الفتاح الليثي الإبتدائية المشتركة ثم الشهيد محمد أحمد محمد الزناتي الإعدادية المشتركة ثم أم خنان التجارية المشتركة ثم قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين وانهى بمدرسة الشهيد عبد السلام عبد المجيد التابعة لإدارة قويسنا التعليمية.

وحضر طابور الصباح في هذه المدارس، بجانب، المشاركة في تنظيم الصفوف في فناء المدارس مع مشرفى الفناء ومعلمي الحصة الأولى ، وتفقد عدد كبير من الحصص في هذه المدارس، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وأيضًا تطبيق المناهج حسب توزيعها الوارد من الوزارة هذا، وقد شارك الطلاب في توجيه الأسئلة في حصص اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والكمبيوتر .

وتابع الفولي، دفاتر التحضير وحضور وغياب الطلبة والطالبات والإطمئنان على اخذ الغياب بداخل حصة وأيضاً إعطاء النصائح لجميع هذه الفصول التي زارها بان يحث زملاءهم الغائبين عن الحضور للاستفادة من شرح المدرسين المتواجدين بهذه المدارس والذين يشرحون دروسهم على اكمل وجه ممكن كما لاحظ بنفسه ذلك .

ورافقه في الزياره محمد صحصاح مدير عام التعليم العام بالمديرية، ولجنة متابعة وشؤون قانونية وإدارية من إدارة قويسنا والمديرية، وعصام سلام مدير عام إدارة قويسنا التعليمية وعبد الحليم هاشم وكيل الإدارة، وحضروا تدريب لطلاب مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين عرض عسكري.

وفي نهاية الزيارة تقدم بالشكر لكل القائمين على المدارس في الإدارية، نظرًا للانتظام وحسن سير العملية التعليمية وتطبيق كل ما يرد لهم من تعليمات سواء من الوزارة أو المديرية، مشددًا مدير الإدارة في كل المدارس التى زارها على الإهتمام بنظافه المدرسة من الخارج ومن الداخل وكذا الإهتمام بنظافة دورات المياه والطرقات وتخطيط الملاعب وتفعيل حصص الانشطة التربوية المتنوعة