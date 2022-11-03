بايدن يحذر من أن رفض نتائج الانتخابات النصفية يمهد لـ "الفوضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، من رفض نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس، قائلًا: "رفض النتائج يمهد الطريق للفوضى"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

قبل ستة أيام من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، يحاول معسكر الرئيس جو بايدن تركيز النقاش على المخاطر التي تهدد الديمقراطية في وقت تلقي المواضيع الاقتصادية بظلالها على الحملة الانتخابية.

يتهم الجمهوريون الرئيس بسوء إدارة الملف الاقتصادي، ويظهرون ثقة متزايدة في إمكانية إطاحة الغالبية الديمقراطية في الكونجرس في استحقاق 8 نوفمبر.

ويجدد الأمريكيون في انتخابات منتصف الولاية جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، كما تشمل انتخاب حكام ولايات ومسؤولين محليين.