أولياء أمور يشكون من اختبار شهر أكتوبر.. والتعليم تتدخل لحل أزمة طباعه الورق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة الله عبدالرحمن:

مع انطلاق أول اختبار شهري بالعام الدراسي الحالي 2022/2023، شكا أولياء أمور طلاب صفوف النقل، من طول المنهج المحدد لإجراء اختبار شهر أكتوبر، وعدم طباعة أوراق الامتحانات وكتابة الأسئلة على السبورة، مما تسبب في ضياع وقت الامتحان - على حد تعبيرهم - .

وقالت فاطمة فتحي، ولي أمر، إنه قبل انطلاق العام الدراسي ومع تولي الدكتور رضا حجازي، منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت هناك مناشدات من أولياء الأمور بشأن تخفيف المنهج على عقول تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حتى لا تتكرر مأساة العام الماضي في مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وأضافت فتحي:" لكن من بدايه العام وقبل انطلاق امتحانات أكتوبر ما زالت المناهج كما هي، وفوجئنا أن جداول أولادنا والامتحانات وضعت من قبل المديريات و الإدارات التعليمية والمدارس".

وأوضحت، أن من المشاكل التي واجهت التلاميذ وأولياء الأمور هو أن منهج اختبار أكتوبر عبارة عن نصف محتوى الكتاب في كل مادة دراسية، معقبة:"وواجهنا ضغوط في لم هذا الكم من المنهج للاستعداد للامتحان في أخر أكتوبر، كنا نأمل أن يكون في الأسبوع الأول من نوفمبر حتى نستطيع الإلمام بكل المنهج بشكل جيد".

وتابعت:"رغم أننا للعام الثاني على التوالي لا نزال نصرخ مما يعانيه أولادنا من ضغط بسبب الكم، بالإضافه إلى أن المنظومة أصبحت بلا فهم أو حفظ، مع العلم أن العام الماضي أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم السابق، أن منهج الترم الأول يتطلب ١٨٠ يوما، وبرغم أن التيرم مدته ٩٠ يومت فقط، وأعلن وقتها أنه سيتم ترحيل باقي منهج التيرم الأول إلى الثاني وباقي التيرم الثاني يستكمل في الصف الخامس".

وتساءلت:" ما الذي يحدث هذا العام"، ما زال المنهج بنفس الكم رغم أن المنهج غني بمحتواه التعليمي وترابط المواد إلا أنه أصبح حمل على الطالب والمعلم في الإسراع من الانتهاء منه وتحمل الأسرة الكثير من نفقات للدروس لعجز عدد المدرسين".

ومن جانبها رصد داليا الحزاوي ولي أمر، آراء أولياء الأمور والطلاب عبر سوشيال ميديا، حول امتحانات شهر أكتوبر التي يتم عقدها لصفوف النقل حاليا في جميع المدارس.

وأعلنت أن أبرز الشكاوى تمثلت في :"تكاليف تصوير أوراق امتحانات شهر أكتوبر، مما دفع بعض المدارس للجوء لكتابة أسئلة الامتحان على" السبورة" مما تسبب هذا الأمر في ضياع وقت الامتحان في نقل الأسئلة، ولجوء بعض المدارس الثانوية لعرض امتحان الصف الأول الثانوي على الشاشة التفاعلية الموجودة داخل الفصل، مما أدى إلى مشاحنات بين الطلاب فالبعض يطالب بعرض الصفحة التالية من الامتحان والبعض الأخر يرددون بـ “لسه ماخلصناش الصفحة دي”، وذلك بسبب عدم تفعيل التابلت للامتحان عليه أوعدم استلام بعض الطلاب أجهزة التابلت حتى الآنط.

واستكملت الحزاوي:"شكا بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة امتحانات شهر أكتوبر نظرًا لأن المعلمين طبقوا الأسلوب القديم في أسئلة الامتحان".

ومن جانبها، قال أحد المعلمين "رفض ذكر اسمه"، إنهم قاموا تصوير أسئلة الامتحانات شهر أكتوبر على نفقتهم الخاصة.

من جانبها شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية، بضرورة شراء الأوراق اللازمة لطباعة امتحانات الشهر لطلاب صفوف النقل، بموازنات مديريات التربية والتعليم، وتذليل أي عقبات في سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه.