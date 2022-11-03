كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا

أطلقت صفارات الإنذار على جزيرة كورية جنوبية، وتم إجلاء السكان إلى ملاجئ تحت الأرض بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخًا، وردت كوريا الجنوبية بسرعة بإطلاق صواريخها الخاصة في نفس المنطقة الحدودية.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات من تهديد كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية لحمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على «دفع أفظع ثمن في التاريخ»،، احتجاجًا على التدريبات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي تعتبرها بروفة على الغزو.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية، وتعهد بالعمل مع الحلفاء لكبح طموحات كوريا الشمالية النووية.

وجاء وابل الاختبارات الصاروخية في كوريا الشمالية أيضًا في الوقت الذي تركز فيه اهتمام العالم على كوريا الجنوبية بعد مأساة إيتوان في عطلة نهاية الأسبوع، والتي شهدت مقتل أكثر من 150 شخصًا في حشد جماهيري في سيول شكل أكبر كارثة في البلاد منذ سنوات.

وأطلقت كوريا الشمالية أيضا حوالي 100 قذيفة مدفعية على المنطقة البحرية العازلة الشرقية التي أنشأتها الكوريتان في عام 2018 لتقليل التوترات، وفقًا لجيش كوريا الجنوبية.

ويقول بعض الخبراء إن الصواريخ الـ23 التي تم إطلاقها هي رقم قياسي في التجارب الصاروخية اليومية التي أجرتها كوريا الشمالية.