محاكمات علنية لألف متهم بالتورط في احتجاجات إيران

ذكر كبير قضاة محافظة طهران، علي القاسي مهر، أن محاكمة المتهمين ستُسمع علنًا في الأيام المقبلة، حيث اتهمت إيران نحو ألف شخص في محافظة طهران بتورطهم المزعوم في الاحتجاجات، وكانت وزارة الأمن ومخابرات الحرس الثوري في إيران اتهمت، الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتخطيط لإثارتها.

اتهامات خطيرة

وقالت وسائل إعلام إيرانية في مطلع الأسبوع، إن محاكمة العديد من المتظاهرين بدأت الأسبوع الماضي.

وقال مهر، إن الأشخاص الذين «وجهت إليهم اتهامات خطيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو استشهادهم وإضرام النار في الممتلكات العامة... تم تحديد موعد مثولهم أمام المحكمة الثورية».

وبلغ عدد المتهمين في محافظة طهران 315 في وقت سابق، وفقًا لإحصاء منفصل نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، التي أفادت أيضًا أن أكثر من 700 آخرين وجهت إليهم تهم في أقاليم أخرى في إيران.

ويأتي هذا حسب السلطات الإيرانية بزيادة الجهود لوضع حد للتمرد الذي اندلع في البلاد منذ أكثر من ستة أسابيع.

الطلاب مستمرون

وهدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المتظاهرين بأن هذا سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع.

وقال «لا تحوّلوا الجامعة إلى ساحة معركة لأمريكا ضد الأمة»، مضيفًا أن «قلة من الطلاب رددوا أصواتًا أجنبية». وعلى الرغم من تحذير سلامي، واصل الطلاب الاحتجاج بأعداد كبيرة في العديد من أكبر الجامعات في البلاد يوم الأحد.

وتظهر مقاطع الفيديو التي حصلت عليها سي إن إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الطلاب.

كما وصف الاحتجاجات بـ«المؤامرة وبأنها نتاج اتحاد سياسات الولايات المتحدة وإنجلترا والنظام الصهيوني»، وهي رسائل استخدمها النظام مرارًا وتكرارًا.