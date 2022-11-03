شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يدعم السائقين باستبدال 7 سيارات أجرة قديمة بحديثة ويختتم حفل نهائي دوري الحزب لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث اختتم حزب مستقبل وطن، في احتفالية كبري وضخمة، نهائي الموسم الرابع لدوري مستقبل وطن، وسط حضور جماهيري مكثف بمجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ومشاركة أعضاء وقيادات ونواب الحزب، ونجوم الكرة والفن والشخصيات البارزة والعامة، حيث استطاع فريق أمانة الإعلام لمحافظة الدقهلية الفوز على فريق العمال والفلاحين، ليصبح بطلا متوجا للنسخة الرابعة، وشهدت الإحتفالية، إقامة مباراة استعراضية بين فريقي قدامى الأهلي والزمالك وضم فريق الأهلي، معتز إينو، وخالد بيبو، أحمد السيد، وشادي محمد، وطارق سليمان، ووائل رياض شيتوس، وهشام حنفي، وضم فريق الزمالك، عبد الواحد السيد، ومحمد عبد الواحد، ووائل القباني، وجمال حمزة، وحسين ياسر، وأحمد جعفر، كما تضمنت الإحتفالية، عددا من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، وأحيا الحفل كلا من، نجوم الغناء وجاء في مقدمتهم، المطرب محمد فؤاد، والمطرب أحمد جمال، والمطرب هيثم شاكر.

وفي محافظة الوادي الجديد

نفذت أمانة الحزب بالمحافظة، تحت شعار "هدية الرئيس"، إستبدال سيارات الأجرة القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، حيث قامت الأمانة بتسليم سيارات الأجرة فئة الـ7 راكب، ضمن مبادرة "هدية الرئيس"، فى مقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة بحضور قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة دعماً من الحزب لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا الواحاتي، والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات، واستقبل سائقو السيارات الجديدة، الذين استبدلوا سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، بالفرحة والسعادة والتهليل وتريد شعار "تحيا مصر.. تحيا مصر" و داعين الله أن يوفق الرئيس في جميع خطاه.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز بلاط، قافلة طبية مجانية في 5 تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية عين عيش، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والفئات الأولي بالرعاية بإجمالي97 مواطنًا، في تخصصات، الباطنية – الأنف والأذن والحنجرة – أسنان – نساء وتنظيم الأسرة – تحاليل، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية للسيدات، بالتعاون مع إدارة شباب الداخلة ومركز شباب قرية الغرغور، أعمال الأشغال اليدوية ومهنة الخياطة للسيدات بهدف تنمية مهاراتهن وإكسابهن الخبرة في هذا المجال.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة قسم الزيتون، فاعلية "ابدأ مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة بالتعاون مع جهاز المشروعات.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم الظاهر، فصول محو الأمية وتعليم الكبار، وسط تفاعل من المواطنين مع هذه الفعالية، وفي سياق آخر، نظمت أمانة المرأة، ورشة للتدريب على صناعة الألعاب اليدوية للاحتفال بأعياد الطفولة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة مدينة الشيخ زايد، لقاءا بمقر أمانة الحزب بمشاركة أعداد كبيرة من أهالي المدينة الذين عرضوا المشكلات التي تواجههم وتم استعراض آليات الحلول مع تقديم نواب وأمانة الحزب الوعد بحسم كافة المشكلات في أسرع وقت ممكن استكمالًا لجهود تطوير الخدمات بالمدينة.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، متابعة تنفيذ خطة تحديث وتطوير شبكات البنية التحتية بقرى منيل شيحة وزاوية أبو مسلم بحضور ومشاركة نواب الحزب وذلك لسرعة إنجاز المشروعات من خلال الشركات المنفذة ومقاول التنفيذ، وقام فريق عمل أمانة الحزب بتقديم أوجه الدعم اللازمة للقائمين على تلك المشروعات التي تخدم أهالي قرى المركز.

كما نظمت أمانة قسم الجيزة، ندوة توعوية بمخاطر تخريب الوطن الذي يطلقها بعض كارهي مصر من الخارج وكذلك تم مناقشة كافة المشكلات التي تواجه أهالي الوحدة الحزبية والعمل على حلها سريعًا تيسيرًا على المواطنين.

وفي محافظة بني سويف،

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ" لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، والتي تستهدف توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز إطسا، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة والملابس الجاهزة، على المواطنين الأكثر احتياجا، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل

وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية،

أقامت أمانة مركز قطور، معرض اليوم الواحد، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المركز، بحضور العديد من الشخصيات العامة والتنفيذية، فى قرية بلتاج، وشملت المعروضات "المفروشات، والأدوات المنزلية والسلع الغذائية والمستلزمات الدراسية".

كما واصلت أمانة مركز السنطة، إقامة المنافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، في كفر ميت حواي لليوم الثاني علي التوالي، وشهد المنفذ إقبالًا شديدا من قبل المواطنين، حيث مستمره حتى 5 مساء لليوم التالي علي التوالي.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز طنطا، ندوة تثقيفية عن "التغذية العلاجية لصحة أفضل"، واستهدفت الندوة توعية المرأة بكونها جزء أساسى من هذا المجتمع.

وفي محافظة الإسماعيلية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، دورة تدريبية، لتطوير كوادره واستمرار الفاعليات التدريبية والتثقيفة، وذلك لليوم الثاني على التوالي لكوادر الحزب بقسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث، حيث تم شرح مهارات التفاوض والإقناع.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة المرأة بمركز السادات، مبادرة حول صحة المرأة والأمراض المزمنة والكشف المبكر فى عزبة الجيار، وشهدت المبادرة إقبالاً من المواطنين من أهالى عزبة الجيار وبعض العزب المجاورة لها، وقد بلغ عدد من أجرى الفحص 40 حالة، وتستمر المبادرة حتى الأسبوع المقبل، يوم من كل أسبوع في قرية مختلفة وفقاً لجدول المبادرة بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالمركز.

كما نظمت أمانة الصحة بمدينة ومركز منوف، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، فى الوحدة الحزبية بدمليج، وقد تم توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من الحالات وتم تقديم العلاج المطلوب والتحاليل الطبية بخصومات وقد لاقت هذه القافلة استحسان أهالي القرية.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة مركز شبين الكوم، معرض خير زمان، لبيع الملابس والأدوات المنزلية والمفروشات والسلع الغذائية وأجهزة العرائس بأسعار مخفضة، في قرية الكوم الأحمر، وذلك لدعم المواطن المصري ضمن مبادرة "كلنا واحد".

وفي محافظة قنا،

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بمركز نقادة، برنامجها التدريبي والتثقيفي لهيئات مكاتب الحزب والهيئات المعاونة والقواعد الحزبية بمركز نقادة والذي يستمر لمدة 4 أيام، والذي يهدف إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل مركز.

وفي محافظة كفر الشيخ،

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عددا من البطاطين على المواطنين والأسر الأكثر إحتياجا والغير قادرين، فى مركز كفر الشيخ، حيث تم توزيع 200 بطانية على غير القادرين من أبناء المركز، من خلال كشوف أعدتها أمانة الحزب للمستحقين من أهالينا بالمركز.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، فاعلية لتوعية المزارعين لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للمزارعين، بهدف زيادة إنتاج المحاصيل الخاصة بهم، مع الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات، كما نظمت الأمانة، فاعلية لتنظيم دخول الطلاب للمدارس، وتوزيع الهدايا والأدوات المدرسية عليهم، تشجيعا لهم على الإهتمام بالدراسة والتفوق، وتنمية مهارات وقدرات الطلاب.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، حملة نظافة مكبرة، تزامنا مع مبادرة البيئة الجميلة، بالتعاون مع نهضة مصر، بهدف تنظيف الشوارع، ومواجهة التلوث وانتشار الأوبئة والأمراض، والحفاظ على مستوى النظافة المطلوب.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة حول توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على اسنان نظيفة، وحماية أسنانهم من التسوس، وأخرى حول التوعية بأضرار التدخين والنتائج السلبية المترتبة على الاستمرار في التدخين، كما نظمت الأمانة ندوة حول حقوق المرأة، وتم توضيح حقوقها الشرعية والاجتماعية وأهمية مشاركتها الفعالة، وندوة أخرى عن فنون التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم مجموعة من النصائح والارشادات خلال التعامل معاهم، ونظمت الأمانة ندوة عن قانون حماية المستهلك وضمان حق المواطن بعنوان «اعرف حقك»، وندوة اخرى عن المشروعات الصغيرة مع توضيح أهميتها وطرق تطويرها، واخيرا ندوة عن الإعاقة السمعية، وكيفية التعامل مع الاطفال المصابين بالإعاقات السمعية.

وفي محافظة أسوان،

تواصل أمانة مركز كوم أمبو، توزيع عدد من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، علي المواطنين والأسر الأكثر إحتياجا، والغير قادرين، حيث قامت الأمانة بتوزيع عدد 1000 كرتونة، وتستمر الأمانة في توزيع البطاطين حتي نهاية الشهر.

كما نظمت أمانة مركز إدفو، دورة تدريبية عن العمل النقابى بين الحقوق والواجبات، واستهدفت بها تدريب الكوادر الحزبية من العمال فى المركز، هذا وقد استمرت فعاليات "شتاء دافئ" وتوزيع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى نجع العرب والطوناب.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة المرأة بمركز ديروط، ندوة توعوية تحت عنوان "الإستخدام الآمن للمضادات الحيوية"، للتعريف بطرق الاستخدام المثلي لعقاقير المضادات الحيوية، وتناول الحديث الإرشادات اللأزمة لحفظ العقاقير والتأكيد علي حفظها في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال وعدم استخدام المضادات الحيوية إلا بإشراف طبي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.