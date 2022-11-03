شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: قانون المحليات يحتاج لحالة من التوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون المحليات يحتاج لحالة من التوافق كما كان الحال في مجلس النواب، نظرا لوجود ترقب كبير لانتخابات المحليات.

جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة"، للحوار حول قانون الإدارة المحلية، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا.

وأوضح نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدستور كفل للمحليات صلاحيات واسعة ولذلك يجب وجود أشخاص مؤهلة ومدربة تتوفر فيها الصفات مع الكفاءة، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي يقوم بدور المحليات مما يؤثر على الدور التشريعي له.

و أكد "درويش"، أن القانون لإصداره يحكمه عدة قواعد حاكمة داخل مجلس النواب ويمر بعدد من المراحل، مستطردا: "وفي تقديري يجب الاستعداد الجيد من الدولة ومؤسساتها والأحزاب والقوى السياسية قبل إصدار تشريع خاص بالمحليات" .

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة التدريب والتأهيل وانتقاء عناصر تكون قادرة على تحمل المسئولية الوطنية في المحليات، وهي الضمانة لمحليات تكون أكثر فاعلية في الشارع.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الإنتخابية والتشريعات البرلمانية .

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.