شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خارجية الـ"الشيوخ" مشيدا بكلمة الرئيس السيسى بقمة الجزائر: تنحاز لهوية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، مؤكدا أنها انحياز حقيقي من الدولة المصرية للهوية العربية".

وأشار "السادات" إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد بمثابة دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها".

وأكد "السادات" أن الدولة المصرية على مدار تاريخها بمثابة الشقيقة الكبري للدول العربي، مشيدا بإعادة الرئيس السيسى مصر لريادتها فى الشأن الخارجي، معلنا الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها أهمية ضمان قوة وحدة الصف العربى هى خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمى مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع معلناً اتفاقه التام مع رسالة الرئيس السيسى التى قال فيها: لا بد من ترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان ونبذ الطائفية والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسيًا وأن مصر ستضع دومًا نصب أعينها تماسك الكيان العربى وصونه وحمايته وستظل دائمًا حاضرة دعمًا لكم.