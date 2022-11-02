القمح يتراجع 6% بعد قرار روسيا إستئناف مشاركتها في اتفاق الحبوب

موسكو: تراجعت العقود الآجلة للقمح من شيكاجو وحتى أوروبا، بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.

وتراجعت عقود القمح في مجلس شيكاجو للتجارة ستة بالمئة إلى 8.47 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، مما محا مكاسب تلك العقود في اليومين اللذين أعقبا إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.

كما اقتفت الذرة أثر الانخفاض وتراجعت 2.3 بالمئة إلى 6.81 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، بينما تراجع فول الصويا واحدا بالمئة إلى 14.33 دولار ونصف سنت للبوشل.

وتراجعت أيضا أسعار القمح في أوروبا، حيث هبطت عقود ديسمبر\كانون الأول أربعة بالمئة مسجلة 343.50 يورو للطن.