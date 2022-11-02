انت الان تتابع خبر في مطار بغداد.. الكشف عن عمل الخطوط الجوية بدون رخصة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مطلع، عن عمل الخطوط الجوية بدون رخصة في مطار بغداد منذ 20 أيلول الماضي.



وقال احد منتسبي قسم السلامة الجوية بسلطة الطيران المدني العراقي، من أن "الخطوط الجوية العراقية تقدم خدمات المناولة الأرضية منذ ٢٠ أيلول الماضي بدون رخصة نافذة مصدقة من قسم السلامة الجوية وتحت اشرافها".

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن "قسم السلامة الجوية مكبل تماما بتوجيه من مدير عام السلطة بمساعدة الخطوط والسماح لها بتقديم هذه الخدمات بخلاف المعايير الدولية بتقديم هذه الخدمات لطائراتها بدون رخصة نافذة أصوليا وفق اللائحة ٢٧ من تعليمات إدارة السلامة"، معتبراً هذا الامر "سابقة خطيرة تعرض سلامة التشغيل للخطوط الجوية العراقية للخطر".

وأشار المصدر الى أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت بتقديم خدمات تجهيز وقود الطائرات في النصف الثاني من هذا الشهر بدون ترخيص من السلطة أيضاً وبدون غطاء تأمين نافذ وهو ما يعرض سلامة الطائرات وأرواح المسافرين للخطر".