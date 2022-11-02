شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الرئيس السيسي لمس فى كلمته بالقمة العربية أهم قضايا الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استئناف عقد القمة العربية بعد فترة من الانقطاع خلال التوقيت الحالى أمر مهم أن يجتمع القادة العرب فى هذه اللحظة، ويستعيدوا الحوار المباشر بينهم حول أهم القضايا والمشاكل العربية.

وأضاف خالد عكاشة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لمس في كلمته بالقمة العربي أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي بشكل مباشر ووضع إضاءات في غاية الأهمية ويشير إلى عديد من الرسائل يعتقد أن الزعماء العرب يشاركوه فيها نفس الرأى.

وأوضح العميد خالد عكاشة، أن الموضوع الأهم في القمة العربية التهديد الأمني ولا مجال الآن للخلافات العربية، مضيفا: "في أخطار تداهم دولنا وفي تهديد لمفهوم الدولة الوطنية وهذا المفهوم أصبح عقيدة راسخة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية لدولنا العربية".

وتابع: "الرسالة الأخرى الأمن المائى المصرى، وهذا الملف لم يغادر الاهتمام الأكبر للدولة المصرية وهي في صلب اهتماماتها باعتبار أنها تحدي وجودي، وصفه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، وكان في طرح حقيقي لملف المياه خلال القمة العربية".