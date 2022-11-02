شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى نقل تبعية قطعة أرض لتخصيصها لإنشاء مدرسة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص ارض مدرسة جزيرة البيهو سمالوط محافظة المنيا.

وقال الدكتور ممدوح محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة الأبنية التعليمية، إنه فور إنهاء إجراءات التخصيص سيتم إدراج المدرسة ضمن خطة الهيئة للإحلال والتجديد.

وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لإنهاء إجراءات نقل الإشراف الإداري علي ارض مدرسة جزيرة البيهو من وزارة الموارد المائية والري إلي وزارة التنمية المحلية حتى يتسنى السير في انهاء إجراءات التخصيص.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة بشأن حاجة أهالي مركز أبو نجاح محافظة الشرقية لتغطية ترعة هلا لإنشاء محور مروري بمحيط مركزي الزقازيق ومنيا القمح.

ومن جانبه، قال صبحى عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، إن المسافة المطلوب تغطيتها على مصرف هلا لا ينطبق عليها معايير التغطيات الواردة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2017 ولكن في حالة طلب إنشاء محور مروري يجب توجيه مخاطبة من محافظ الشرقية وهيئة الطرق لوزير الموارد المائية والري بحتمية تغطية الجزء المطلوب مع تحمل كافة النفقات اللازمة للتنفيذ.

وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع في مخاطبة محافظ الشرقية وهيئة الطرق لوزير الموارد المائية والري بحتمية تغطية مصرف هلا لإنشاء المحور المروري والبدء في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ.