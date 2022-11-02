البنك الزراعي يضاعف سعر الفائدة على الشهادة الدولارية الثلاثية إلى 5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك الزراعي المصري مضاعفة سعر الفائدة على الشهادة الدولارية ذات آجال 3 سنوات من 2.25% إلى 5%، بحسب بيان له اليوم.

وأوضح البنك أن الشهادة يتم بيعها من أول 100 دولار ومضاعفاتها وبحد أدنى للشراء 500 دولار.

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي قررت الشهر الماضي رفع الفائدة على الشهادات الدولارية آجال 3 و5 و7 سنوات لأول مرة من 5 سنوات لتصل إلى 5.30% عائد سنوي بهدف إتاحة عائد مميز على مدخرات المصريين بالدولار.

ويعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة مع وجود توقعات بزيادتها 0.75% على الدولار للمرة السادسة على التوالي لتقفز من 3.25% إلى 4% لكبح التضخم المرتفع في أمريكا لأول مرة من 40 عاما.