هجوم إلكتروني يتسبب في توقف الرحلات الجوية المسائية للخطوط العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية مساء اليوم الأربعاء عن توقف جميع رحلاتها الجوية الخارجية المسائية بسبب خلل فني نتج عن هجوم إلكتروني.

واعتذرت الشركة في بيان مساء اليوم للمسافرين بسبب تأخر تنفيذ الرحلات الجوية الخارجية المسائية للناقل الوطني، بسبب خلل فني نتج عن هجمة إلكترونية أدت إلى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة "جيبسن" التي تقدم هذه الخدمة لشركة الخطوط الجوية العراقية والكثير من النواقل الجوية حول العالم التي توقفت رحلاتها أيضا.

وأوضح البيان أن شركة الخطوط الجوية العراقية تبذل مابوسعها لاستعادة النظام في الساعات المقبلة.