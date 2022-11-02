إعلان قائمة الشركات المتأهلة لمسابقة Climatech Run2022 بقمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي القائمة القصيرة للشركات الناشئة المُتأهلة للتصفيات النهائية ضمن المسابقة الدولية Climatech Run2022، والتي ستُتاح لها فرصة للمشاركة وعرض أفكارها للتنافس على مجموعة جوائز بإجمالي 250 ألف دولار.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، يأتي ذلك خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ COP27، والذي ترأسه وتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، وينطلق يوم الأحد المقبل السادس من نوفمبر، بحضور دولي رفيع المستوى.

وكشف البيان عن أن القائمة القصيرة تضم 15 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، من بينها 8 شركات تعمل في قارة أفريقيا في العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي من خلال التوسع في الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة.

واتسمت الشركات الناشئة المتأهلة للتصفيات النهائية، باتساع نطاق عملها لتشمل نحو 46 دولة على مستوى العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، وفقا للبيان.

كما يعكس ذلك حرض المسابقة على تحفيز الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة من خلال الحلول المبتكرة، من خلال دفع العمل المناخي ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وتستهدف الشركات الـ 15 تقليل الانبعاثات الضارة بنحو 400 ألف طن من خلال الحلول التي تقدمها، وفقا للبيان.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن "القائمة القصيرة للشركات المؤهلة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، تعكس نجاح مسابقة Climatech Run في تحقيق هدفها بتحفيز مشاركة الشركات الناشئة لمواجهة التغيرات المناخية".

وأكدت المشاط الدور الحيوي لهذه الشركات في مواجهة تغير المناخ بحلول مبتكرة وفعالة، في إطار تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وغيرها من الجهات في دفع العمل المناخي.

وأضافت أن الأفكار التي تنفذها الشركات تعكس أهمية الابتكار في دفع العمل المناخي، موضحة أن احتضان هذه الشركات في مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ - التجمع الأهم في العالم في هذا التوقيت يتيح لتلك الشركات فرصة لتبادل الخبرات، وعرض الأفكار من أجل دعم توسعها في البلدان المختلفة.

كما يعزز احتضان الشركات في قمة المناخ من الدور الذي تقوم به لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار، فضلا عن دعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ لدعم جهود التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وفقا للمشاط.

وتضم قائمة الشركات الناشئة شركة BeeSage ، التي تستخدم تحليل البيانات والتكنولوجيا في تعزيز واستدامة إنتاجية خلايا النحل، وشركة BleagLee تعمل في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وشركة Earthly العاملة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وشركة HelioRec العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، وشركة Infinite Cercle Private العاملة في إدارة المخلفات الصلبة.

كما تضم القائمة شركة Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وشركة Koolboks العاملة بمجال الطاقة النظيفة، وشركة مزارع المصرية العاملة في مجال الأمن الغذائي، وشركة Nadeera العاملة في مجال إدارة المخلفات.

وتشمل أيضا شركة Ng’wala Inventions العاملة في مجال الطاقة الشمسية، وشركة Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وشركة Seppure العاملة في مجال الصناعة، وشركة Skenariolabs العاملة في مجال مرونة العمل المناخي، وشركة ThinkBikes العاملة في مجال النقل المستدام.

وسيتم تكريم الشركات الفائزة خلال مؤتمر المناخ، حيث تصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف دولار للشركات الناشئة، والثانية إلى 50 ألف دولار، والثالثة إلى 25 ألف دولار، وفقا للبيان.

بينما يتم تخصيص جوائز خاصة لقارة أفريقيا، لتحصل أفضل شركة إفريقية ناشئة على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بينما تحصل الشركة الحاصلة على المركز الثاني على جائزة بنحو 25 ألف دولار.

ويحصل المركز الأول في مسابقة الفنان الرقمي على جائزة كبرى بقيمة 5 آلاف دولار، والجائزة الثانية نحو 3 آلاف دولار، والجائزة الثالثة 2000 دولار، وفقا للبيان.