فضيحة جنسية تهز منظمة الصحة العالمية

هزت منظمة الصحة العالمية فضيحة جديدة بعد أن كشفت طبيبة عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل موظف في المنظمة، على هامش "قمة الصحة العالمية" التي تنظم سنويا.

وفي تغريدة على "تويتر" كشفت الطبيبة روزي جيمس البالغة 26 عاما، ما تعرضت له من تحرش.

وكتبت بعد عودتها إلى غرفتها في أحد الفنادق ببرلين، بعد يوم حافل من الفعاليات، قائلة: "لقد تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية الليلة"، مضيفة: "لم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر بالنسبة للكثيرين منا".

وأكدت أنها ستبلغ عن هذا التحرش، معربة عن أسفها وخيبة أملها مما جرى.

وقد علق رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على الحادثة، معربا عن قلقه من هذا التصرف، قائلا إنه "مرعوب".

كما شدد على أن المنظمة "لا يمكن أن تتسامح مطلقا مع الاعتداءات أو التحرشات الجنسية، وستفعل كل ما في وسعها للمساعدة".