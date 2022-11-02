إعلان الجزائر يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بمبدأ "الحلول العربية للمشاكل العربية"

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد إعلان قمة "لم الشمل" العربية في الجزائر، على التمسك بمبدأ "الحلول العربية للمشاكل العربية"، رافضاً أي تدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.



وأكد الإعلان، الذي صدر مساء اليوم الأربعاء، على أهمية العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية.



أكّد البيان الختامي، على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها. وشدد إعلان الجزائر على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.



كما دعا إلى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، وشدد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.



وأعلن وزير الخارجية السعودي استضافة بلاده القمة العربية المقبلة.



وفي كلمته في ختام القمة، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن قمة الجزائر شكّلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي، مشددا على "دعم قطر الشقيقة التي تتأهب لاستضافة كأس العالم".



أهم بنود "إعلان الجزائر" كما وردت في البيان الختامي للقمة:



- القمة العربية تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

- التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها.

- التشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

- التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

- العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده.

- رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

- الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية.

- التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

- دعم المساعي إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، والتشديد على ضرورة تجديد الهدنة.

- قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

- الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق، بما في ذلك تشكيل الحكومة.

- تجديد التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه، ودعم خطواته لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية.

- التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.





المصدر: الجزيرة + وكالات