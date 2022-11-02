شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار نقاشها لقضايا الحوار الوطنى.. تنسيقية شباب الأحزاب تفتح ملف انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن، والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، تعقد التنسيقية صالون نقاشي بعنوان (انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة) حيث تعد المحليات عصب الرقابة الشعبية المباشرة، لمكافحة الفساد وتطبيق فكرة اللامركزية، وتساهم في وضع رؤية وطريق للتمهيد للوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وتفتح التنسيقية للنقاش حول تناقش هذا الموضوع المهم، مع ضيوف من مختلف التيارات السياسية لبحث الأطر المحددة لوضع تصور لإجراء الانتخابات المقبلة.

ويستضيف الصالون النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، النائب عمرو درويش عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمود تركي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، عبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية وتدير الصالون الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.