شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توصى بإصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلم ودعم مجموعات التقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ببعض التوصيات، فى ضوء الاستماع إلى بيان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اجتماع اللجنة أمس، وذلك بهدف الاهتمام بتطوير ملف التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية.

وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة برئاسة الدكتور سامى هاشم، بإصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وذلك لضمان مستوى وأداء جيد للمعلمين على مستوى الجمهورية.

كما طالبت اللجنة بضرورة دعم وتقوية مجموعات التقوية وتعميمها بالمدارس بهدف مواجهة الدروس الخصوصية، ومساعدة الطلاب وأولياء الأمور فى تحصيل كافة العلوم الدراسية بيسر وسهولة وتحت رقابة وأشراف وزارة التربية والتعليم .

وطالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وضع لائحة لحفظ حقوق المعلم ،من خلال وضع ضوابط يتم تطبيقها على كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .