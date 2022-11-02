شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تعلن رفع مذكرة لرئيس الوزراء لغياب وزيرة الثقافة عن اجتماع اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أنها بصدد تقديم مذكرة رسمية إلى السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظرا لما بدر من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أظهرت حالة من عدم الاكتراث بالدعوة الرسمية التي وجهتها اللجنة، لحضور اجتماع يناقش دور وزارة الثقافة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأعلن رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، في بيان رسمي، إن الوزيرة نيفين الكيلاني ضربت بعرض الحائط تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كرر توجيهاته الوزراء بحسن وسرعة التعاون مع المجالس النيابية، وإظهار التعاون الكافي مع أعضاء البرلمان وكذلك التوجيه الصادر بضرورة إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة والمحور الخاص بالثقافة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما بدر من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، لا يتناسب وضوابط العمل المطلوب داخل الجمهورية الجديدة، التي تتطلب حالة تكامل حقيقية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وما يقتضيه ذلك من تلبية الوزراء لمطالب نواب الشعب، وحضور الاجتماعات الرسمية داخل البرلمان، التي ترسخ للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تابع النائب طارق رضوان بيانه الرسمي بالتأكيد على شديد انزعاج كامل أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لعدم حضور الوزيرة الاجتماع الذي كان منوط به إبراز دور وزارة الثقافة في تشكيل الوعي لدى المواطنين والقضاء على منابع الفكر المتطرف.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بتوجيهي تحذيرات مشددة من تكرار وزيرة الثقافة لمثل تلك الممارسات التي تبدد قيمة التعاون النيابي الحكومي، مع انتظار تفسيرات منطقية لغياب الوزيرة عن الاجتماع البرلماني.