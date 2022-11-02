شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية: كلمة الرئيس السيسى تناولت كافة الهموم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس جاءت شاملة جامعة مانعة، حيث تعرضت لكافة الهموم العربية التى تدور بفكر كل مواطن وزعيم عربى، وربطت ما بين مسئولية الحكومات والشعوب.

وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المواطن العربى يترقب وينتظر من هذه القمة أن توجد حلول للأزمات والمشكلات التى تعانى منها الأمة العربية منذ أكثر من عقد مضى، موضحا أن المسئولية الآن أمام القادة العرب المجتمعين هى كيف يمكن لهذا اللقاء أن يلبى تطلعات المواطنين العرب.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسى كانت معبرة عن هموم وأفكار المواطن العربى ليس فقط فى مصر وإنما فى كل بقاع العالم العربى، مؤكدا أن رسالة الرئيس السيسى للشعوب تنطوى على تقدير خاص من القيادة المصرية لكل مواطن عربى.