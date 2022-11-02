شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يطالب وزارة الخارجية بإنهاء أزمة مكاتب التصديقات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزارة الخارجية، بوضع خارطة قائمة على أسس ومعايير عملية لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات التابعة للوزارة بجميع المحافظات".

وقال "الخولي" خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية: "منذ 7 سنوات في لجنة العلاقات الخارجية وكل أسبوع نتحدث عن أزمة مكاتب التصديقات"، مضيفا :"لا يوجد إرادة لحل هذه المشكلة".

وتابع: "وزير الخارجية وجه منذ فترة بحل هذه الأزمة لكن حتي الآن لم يتم حلها"، مضيفا: "نحن كنواب لجنة العلاقات الخارجية يتم جرنا لتفاصيل جانبية وليس واجبا علينا توفير مكان أو موظفين لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات بالمحافظات".

وقال: "يجب توفير إرادة لإنهاء معاناة المواطنين وليس من المنطق أن نجلس سنوات لحل هذه الأزمة، مضيفا: "يجب وضع خريطة عملية للقضاء علي أزمة مكاتب التصديقات حيث أن ملف يسوده عشوائية" موجها تساؤلات لمسئولي وزارة الخارجية عن كيفية حل هذه الأزمة المزمنة".

بدوره، قال السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، نأمل أن يكون في كل محافظة مكتب التصديقات، لكن لا يوجد ميزانية بوزارة الخارجية لتوفير مكان بالمحافظات ولا يوجد موظفين.