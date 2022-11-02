شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة للقضاء على الأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أبانوب عزيز، إن ملف تخصيص الأراضي للمنفعة العامة بمحافظة القاهرة يشهد بطء شديد فى الإجراءات مما يتسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات اللازمة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأسواق العشوائية والمواقف العشوائية وانتشار الباعة الجائلين، ، متسائلا: "أين رئيس هيئة النظافة بمحافظة القاهرة من ملف القمامة بالمحافظة، شمال القاهرة تعانى من تراكم القمامة".

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد حسين الحمامى، إن توقف البناء تسبب فى معاناة حقيقية للمواطنين، سواء عدم إيجاد أماكن أو توقف حركة العمل الخاصة بالعمال الحرفيين المرتبطين بمنظومة البناء، مطالبا بحل حقيقى للأسواق العشوائية بمحافظة الإسكندرية، بما لا يخل بالمواطنين فى هذه الأسواق وذلك من خلال وضعهم فى المنظومة الرسمية، وهذا يكون من خلال إيجاد بدائل للأسواق العشوائية.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة ألفت المزلاوى، إن هناك 150 ألف نسمة بمحافظة سوهاج ليس لديهم صرف صحى ويعتمدون على الخزانات حتى الآن، إضافة لوجود أحد المواقف العشوائية أمام مدرسة مما يتسبب فى العديد من الحوادث.

وطالب النائب وليد فرعون، وضع رؤية لتطوير المواقف والأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تخطيط جيد لتعظيم الاستفادة من الأماكن المخصصة وتعظيم الإيرادات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.