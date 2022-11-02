شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بخطاب الرئيس السيسى أمام القمة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام القمة العربية 31 بدولة الجزائر، مؤكدا أنها تأتي تأكيدا على أهمية التكامل العربى لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة خاصة أنه يصعب على أى دولة عربية منفردة مواجهة هذه الأزمات".

وقال النائب تيسير مطر إن :" الرئيس عبدالفتاح السيسى قدم رؤية مصرية واضحة وشاملة لمعالجة المشاكل العربية الراهنة، وحل أزمات الدول العربية فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومنع التدخلات فى شؤون الدول العربية وحماية الأمن القومى العربى".

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه عدة رسائل هامة عبر قمة الجزائر خاصة فيما يتعلق بالأمن المائى العربى، وتوحيد الجهود العربية من أجل تحقيق الأمن الجماعي للدول العربية بجانب دعوته للقادة العرب لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ يوم 7 نوفمبر القادم".