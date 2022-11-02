شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تسأل وزير التنمية المحلية عن توقف إنشاء 3 مصانع قمامة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة استكمال إجراءات إنشاء 3 مصانع قمامة داخل بمحافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي و التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأضافت :"" حصلنا على وعد تأسيس ذلك خلال شهر يونيو الماضي من وزارة البيئة و لم يتم تنفيذ شيء على الأرض.

وأَضافت الطباخ خلال الجلسة العامة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية " حتى الآن لم يتم العمل على التنفيذ و لو بنسبة 5% ، و انتقلت الولاية لوزارة التنمية المحلية " ، مطالبة بتشكيل لجنة تنزل على الأرض لبحث سبب عدم استكمال العمل على تأسيس المصانع في كفر الشيخ

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "الأهالي يضطرون لتخمير القمامة لمدة أسبوع لحين حضور سيارات جمع القمامة، واختتمت سؤالها قائلة " المواطن يجب أن يشعر بتغيير داخل القرى و النجوع".