شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد إسماعيل يطالب بالاستفادة من الأمطار الغزيزة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التنمية المحلية بتوضيح ما إذا كانت هناك خطة للاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة وخاصة فى محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال "إسماعيل" إن طلب الإحاطة المقدم منه يتعلق بأن هناك كميات شديدة من الأمطار الغزيرة تتساقط على الإسكندرية، وتتسبب فى تعطيل الحركة وعدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، مستطردا: "السعة التشغيلية لشبكة الصرف الصحي غير قادرة على تحمل تلك الكميات الكبيرة، والدولة صرفت مبالغ كبيرة على مشروعات صرف صحي، ووفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان، هناك 9 مشروعات تم الاتفاق على تنفيذهم فى المحافظة، وتم البدء بالفعل فى 3 مشروعات، متابعا: "نريد معرفة متى سيتم الانتهاء من المشروعات الثلاثة، ومتى سيتم البدء والانتهاء من المشروعات الستة المتبقية".

واختتم النائب محمد إسماعيل، حديثه، قائلا: "هل يتم الاستفادة من مياه الأمطار فى ظل وجود ندرة فى المياه؟!".