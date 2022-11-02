شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "اقتصادية النواب": القمة العربية تكتسب أهمية كبرى بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على الأهمية الكبيرة لانعقاد القمة العربية في الجزائر بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أنها جاءت بعد تأجيل دام 3 سنوات مشيراً إلى أهمية أن يكون لهذه القمة دورها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

وأعرب "عبد الحميد" عن أمله فى أن يكون للقمة العربية دورها تجاه الأوضاع الراهنة داخل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق واليمن مؤكدة أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الدول العربية لتحقيق حلم الوحدة العربية واعطاء أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية لتحقيق رؤية مصر التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مختلف دول العالم ومن على منبر الامم المتحدة أكثر من مرة والتى تتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن ماتم اتخاذه من قرارات على مدار تاريخ جامعة العربية كان كفيلاً أن يوحد الدول العربية منذ زمن مضى ويحقق حلم الوحدة العربية ويجعل الامة العربية لديها القدرة على مواجهة جميع المخاطر التو تواجه المنطقة العربية وتحقيق الأمن القومي العربي داخل جميع الدول العربية مشيراً الى أن انعقاد القمة العربية في الجزائر شديدة الأهمية لأنها جاءت بعد إعادة تفعيل الدوائر التي عملت عليها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والدولة المصرية عملت في ظل عدم فاعلية المنظمات الإقليمية تجاه بعض القضايا العربية فعملت مصر على ملفات بعينها من بينها القضية الفلسطينية والقضايا المتعلقة بتهديد مصادر الطاقة وتهديد مصادر المياه وغيرها من القضايا والملفات الاخرى.