شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التنمية المحلية: ما هى خطة الوزارة لموسم الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الجديد سيكون له دور كبير فى دعم القطاع الصناعى، خاصة وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الحقيقة، متابعا: "القانون معنى بتطبيقه على أرض الواقع جهاز المشروعات، ولكن مشاركة التنمية المحلية فى التطبيق سيكون له العديد من الإيجابيات فى التطبيق الفعلى على الأرض"، مطالبا سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية ومتخللات المبانى.

واستعرض النائب سليمان وهدان، طلب الإحاطة الخاص بخطة تنمية حي الجنوب محافظة بورسعيد، قائلا: "يوجد 35 قرية بالمحافظة محرومة من الخدمات"، قائلا: "هذه القرى تبعد عن المحافظة تقريبا 20 كم وعلى الرغم من ذلك محرومة من الخدمات بحجة نقل التبعية، كما أن تكسير عدد من الطرق الداخلية بالمحافظة".

ومن جانبها، طالبت النائبة منى عمر، إعادة التخطيط العمراني لمحافظة الإسكندرية لمنع انتشار العشوائيات بالمحافظة.

ومن جانبه، قال النائب محمد مصطفى كمال، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، منتقدا غرق بعض الشوارع بسبب الأمطار خلال الأيام الأخيرة، متسائلا عن خطة الوزارة لمواجهة موسم الشتاء، إضافة إلى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية، وأن مدينة ملوى التى يسكنها 470 ألف مواطن بها 4 عمال نظافة فقط مما يؤثر على الخدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.