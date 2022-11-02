شكرا لقرائتكم خبر عن "عضو الشيوخ": مشاركة الرئيس السيسى بقمة الجزائر دليل على دعم مصر القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة لانعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر خاصة أنها تأتى فى توقيت مهمم وفى فترة تتزايد فيها التحديات على جميع المستويات الإقليمية والعربية والدولية وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم.

واعتبر " المنزلاوى " ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة فى القمة العربية بالجزائر بمثابة دليل على قاطع على الاهتمام المصرى بدعم القضايا العربية ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الامن القومى العربى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على القيام بدورها التاريخى والمحورى لدعم القضايا والملفات الغربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن حلم الوحدة الغربية أصبح ضرورة حتمية خلال هذه المرحلة التى يمر فيها العالم كله مخاطر وتحديات كبيرة بسبب التأثيرات السلبية والوخيمة لتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية مشيراً الى اهمية التعاون والتنسيق العربى المشترك لمواجهة هذه التحديات سواء كانت إقليمية أو دولية خاصة أن الاقتصاد العالمى تأثر بشكل سلبى بظروف الأزمة الأوكرانية.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن تضافر جهود الدول العربية وكلما كان هناك تعاون وتنسيق عربى حقيقى سيكون لدى الامة العربية القدرة على مواجهة مؤكداً على ضرورة تحقيق الحلم العربى لايجاد حلول عاجلة للاوضاع داخل لبنان وسوريا والعراق وليبيا والتوصل الى حلول للقضية الفلسطينية فى ضوء الموقف المصرى الحاسم والواضع والذى يتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.