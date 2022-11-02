شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة أنباء فارس: غرق سفينة شحن إيرانية في مياه الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة أنباء إيرانية نقلا عن مسؤول إيراني، الأربعاء، بغرق سفينة تحمل شحنة من الفواكه والخضراوات، في مياه الخليج العربي الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس الاتحاد الوطني للمنتجات الزراعية في إيران رضا نوراني، قوله إن "سفينة إيرانية تحمل 17 حاوية فواكه وخضراوات غرقت الليلة الماضية على بعد 7 أميال من ميناء الشارقة الإماراتي في مياه الخليج العربي".

وأضاف نوراني أن هذه السفينة المسماة "سيلف دو" غادرت ميناء لنجه في محافظة هرمزجان جنوب إيران متجهة إلى الشارقة في الإمارات في الساعة الخامسة من صباح أمس الثلاثاء وغرقت بالقرب من ميناء الشارقة، في مساء ذات اليوم.

وكشف المسؤول الإيراني عن إنقاذ طاقم هذه السفينة المكون من 7 أشخاص، مبينًا أن سفينة قريبة هرعت لإنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وبحسب نوراني، فإن قيمة السفينة تبلغ 65 مليار تومان (1.95 مليون دولار) إلى جانب قيمة حمولتها البالغة نحو35 مليار تومان (1.5 مليون دولار).

ولفت إلى أن "15 شركة مصدرة اعتادت نقل هذه البضائع إلى الإمارات، حيث يتم إعادة تصديرها في بعض الأحيان إلى دول أخرى".

وكشف مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء إن مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين على اتصال وثيق بنظرائهم في المملكة العربية السعودية بشأن هجوم محتمل من جانب إيران في المنطقة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان "نحن قلقون بشأن صورة التهديد ونبقى على اتصال مستمر من خلال القنوات العسكرية والاستخبارية مع السعوديين". مضيفاً: “لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة.”

حالة تأهب قصوي

جاء هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة كانت في حالة تأهب قصوى بعد أن شاركت السعودية معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم وشيك من إيران يستهدف المملكة وإقليم كردستان العراق.

ويبدو أن بيان البيت الأبيض يؤكد بعض تفاصيل ذلك التقرير، لكن مسؤولي البنتاجون لم يكونوا مستعدين لتقديم أي توضيح إضافي.

وصرح المسئول الإعلامي للبنتاجون الجنرال بات رايدر للصحفيين ردا على سؤال حول الوضع بعد ظهر أمس الثلاثاء: "كما تعلمون، لن أتحدث عن مستويات محددة لحماية القوات".