شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب" تصف كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الجزائر بخارطة طريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة شيماء حلاوة عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمة العربية المقامة بالجزائر، واصفة كلمة الرئيس السيسى أمام القمة بأنها خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الأمة العربية كما أن تضع حلولا لجميع المشكلات التي تواجه الوطن العربي.

وأشارت "حلاوة" إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى قمة الجزائر تظهر موقف مصر التاريخي ودرها فى علمها الدءوب لتماسك الوطن العربي، مضيفة:" إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى احتوت الكثير من الرسائل العاجلة التى يضمن تحقيق حلم الوحدة والتكامل العربى بين جميع الدول العربية.

وأشادت "حلاوة" بكلمة الرئيس السيسى التي قال فيها أن تسوية الأزمات العربية والتعاطى مع التحديات الدولية ينطلق أساساَ من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا وتفعيلًا لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا فى مسائل الأمن الجماعى، وذلك بالتوازى مع جهودنا فى التكامل على المسارات الأخرى وتأكيده أن تكتلات أخرى سبقتنا نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقى بل وحروب فيما بينهم، "فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات فى الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر".