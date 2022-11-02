شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: رسائل الرئيس السيسى أمام قمة الجزائر تحقق الحلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية بالجزائر بالتاريخية وأنها تمثل خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وقال علاء عابد، إن كلمة الرئيس السيسى تضمنت مجموعة من الرسائل العاجلة التى يضمن تحقيق حلم الوحدة والتكامل العربى الحقيقين بين جميع الدول العربية مشيداً برسالة الرئيس السيسى التى اشار فيها الى أننا نحتاج إلى استذكار محطات التعاون المضيئة فى تاريخنا لنجسد فيها أسمى معانى العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل وما يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربى سيمتد إلى مصر والمشرق العربى ودول الخليج.

وأعلن النائب علاء عابد الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها أهمية ضمان قوة وحدة الصف العربى هى خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمى مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع معلناً اتفاقه التام مع رسالة الرئيس السيسى التى قال فيها: لا بد من ترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان ونبذ الطائفية والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسيًا وأن مصر ستضع دومًا نصب أعينها تماسك الكيان العربى وصونه وحمايته وستظل دائمًا حاضرة دعمًا لكم.

ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير للرئيس السيسى على رسالته المهمة التى أكد فيها أن تسوية الأزمات العربية والتعاطى مع التحديات الدولية ينطلق أساساَ من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا وتفعيلًا لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا فى مسائل الأمن الجماعى، وذلك بالتوازى مع جهودنا فى التكامل على المسارات الأخرى وتأكيده أن تكتلات أخرى سبقتنا نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقى بل وحروب فيما بينهم، "فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات فى الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر.