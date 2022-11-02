شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزير التنمية المحلية بالقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الحسينى، إن استغلال الشارع من أبرز الملفات، مطالبا تنظيم المواقف على أرض الواقع لتدر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة وتعظيم الموارد المحلية دون إضافة أعباء على المواطنين، منتقدا الجدية فى تنفيذ التوصيات الخاصة بتطوير المواقف على مستوى الجمهورية وضرورة إحكام السيطرة على المواقف والشارع المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة، بشأن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي.

ومن جانبه، قال النائب محمد نشأت العمدة، إن المشاكل المتعلقة بالمواقف كثيرة جدا، فعلى سبيل المثال مركز سمالوط بالمنيا يعاني كثيرا بسبب المواقف العشوائية، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف نموذجى، ولكن تم سحب الأرض مرة أخرى ولم يتم تنفيذ الموقف، مؤكدا أن الأحوزة العمرانية من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطنين فى الشارع، مشددا على ضرورة سرعة البت في ملف الأحوزة العمرانية وفقا لجدول زمنى.

وفى ذات الصدد، قال النائب عيد حماد، إن المواطنين بمدينة حلوان يعانون كثيرا بسبب انتشار الباعة الجائلين، متابعا:" محطة مترو حلوان محتلة من قبل الباعة الجائلين والتكاتك، مطالبا تطوير كابريتاج حلوان وعين حلوان، لتعظيم الاستفادة من منهما فى السياحة، وتمهيد طريق الصف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".