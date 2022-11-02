شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطبيق منظومة جمع القمامة فى جميع القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عبد الله مبروك، بوضع منظومة لجمع القمامة فى كل القرى على مستوى الجمهورية، قائلا: "فى القرى لا يحرص أحد على جمع القمامة، وبيتم تحرير محاضر للمواطنين وتحصل رسوم والخدمة مش موجودة، عايزين الحكومة توضح خطتها بشأن هذا الملف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

فيما، طالب النائب أحمد على إبراهيم، عضو المجلس عن دائرة المرج بالقاهرة، بتوزيع ميزانية تالف الرصف بعدالة بين كل المحافظات والدوائر، قائلا: "ميزانية تالف رصف فى حى مصر القديمة 5 أضعاف حى المرج، نطالب بإعادة توزيع تالف الرصف".

وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة عمل إشارات مرورية ومطبات أمام المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس في الشوارع التي شهدت تطوير في مدينة نصر ومصر الجديدة لمواجهة الحوادث المتكررة كل يوم.

وأشار النائب إلى أن التطوير الذي تشهده مدينة نصر ومصر الجديدة جعل الشوارع تتسع لـ4 حارات بما تسبب في زيادة الحوادث، مؤكدا أن عمل الإشارات المرورية يحد من الإصابات والوفيات ويقلل نزيف الدم.

كما طالب بحل أزمة سوق سوهاج بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه في 2016 طالبت محافظة القاهرة الباعة بالخروج من السوق إلى الشارع لحين إجراء عمليات التطوير والتوسيع وعمل دور ثاني بالسوق.

وأشار إلى أنه في 2018 تم بالفعل عمليات التطوير، وتم الإعلان عن تأجير الدور الثاني لبعض الشركات والمطاعم وغيرها، إلا أنه حتى الآن لم يتم التسليم.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد الشارع تحول لسوق كبير، موضحا أنه منذ عامين حصلت المحافظة على الإيجار من الباعة، ولم يتم التسليم حتى الآن.

وأوضح النائب محمد السلاب، أن المحافظة بعد ذلك تطالب المستأجرين بسنتين إيجار أخرى، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على الأماكن حتى الآن.

وتحدث النائب رياض عبد الستار، قائلا: صرخة من أبناء المنيا بخصوص قانون البناء والتصالح، نرفع هذه الاستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الحياة توقفت الناس اتخنقت جابت أخرها، طلبات التصالح موجودة فى الأدراج فى الوحدة المحلية فى ملوى من سنتين".