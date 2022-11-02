النائب عماد خليل يطالب بحل مشكلة ارتفاع أسعار تقنين أراضى الدولة ببنى سويف

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحل مشكلة تفاوت وارتفاع أسعار تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة فى محافظة بنى سويف، وكذلك حل مشكلة بطء إجراءات التقنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال النائب عماد خليل، إن طلب الإحاطة المقدم منه يتعلق بتقنين الأوضاع لأراضى أملاك الدولة فى بنيى سويف، بشأن بطء إجراءات التقنين وارتفاع الأسعار، مضيفا: "سعر المتر للتقنين ألف جنيه أو أكثر فى بنى سويف، وهناك ناس تُقنن فى نفس المكان المتر بـ 700 جنيه، وجاره فى نفس المكان يقنن بألف، ما ذنب المواطن الغلبان يدفع 300 جنيه زيادة عن المواطن الآخر جاره فى نفس المكان، ولا مكان مميز ولا حاجة".

كما طالب "خليل" بحل مشكلة التكدس والعشوائية فى المواقف ببنى سويف، قائلا: "موقف محي الدين الموقف الرئيسى فى بنى سويف سعته 700 سيارة، لكن فعليا يتجاوز 2400 سيارة، مما يسبب ازدحام كبير جدا، وكذلك تحدث مشكلات فى المرور بسبب عدم التنظيم فى مواقف بني سويف، لأن السيارات التى تخرج من المواقف أيا كان وجهتها لازم تمر على المحافظة ككل، مما يسبب ادحام كبير جدا".

كما أشار نائب التنسيقية إلى أن مشكلة عدم وجود مطبات أمام المدارس فى القرى لحماية سلامة الطلاب والتلاميذ، قائلا: "المطبات فى القرى أما كل بيت مطب ما عدا المدارس، وعندما تطلب وضع مطب أمام مدرسة لا يوجد شىء".