شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بسرعة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب نواب بأهمية خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وانتقد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تسنيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ضعف استخراج رخص البناء من قبل الحكومة للمواطنين، موجها سؤالا لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن عدد التراخيص التي تم استخراجها خلال الفترة الماضية.

وقال "بدر": "الحكومة مكسوفة تكشف عن عدد رخص البناء وعن الاشتراطات البنائية" مضيفا :" المواطن مش عارف يطلع ترخيص بناء وعندما يذهب إلي الحكومة كأنه ذاهب لعم سباخ في فيلم الفنان أحمد ذكي البيضة والحجر من أجل أن يأتي بريشة حمراء".

ووجه "بدر" رسالة إلى الوزير قائلا :"مش عيب اننا نغلط العيب الاستمرار فى الغلط، فكيف نقول للمواطن أبني 70% رغم أنه يرى من بجواره باني على 100%، وكيف نقول للمواطن أبني 4 أدوار وجاره عنده 11 دور".

وأضاف :" الحكومة أعلنت أنها قانون التصالح سيكون لدي المواطنين قريبا ولم يأت حتي الآن والمواطنين يسألون عنه" مضيفا :" سيادة الوزير عيب أننا نعاقب المواطن".

فيما قال النائب محمد فايد:" نحن لدينا طريق الموت في بسيون طنطا" مطالبا بسرعة توسيع الطريقة وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقري، كما طالب بسرعة تيسير إجراءات التصالح رأفة بالأهالي".

بدوره قال النائب عبد الفتاح الشحات استكمال لتساؤلات النواب، ما موقف قانون التصالح، مضيفا نحن لدينا مشكلة فى القري حيث أن المواطنين الذين تقدموا بجديدة التصالح كان لديهم تصورا أنهم حصلوا على شبه ترخيص لاستكمال البناء مطالبا بحل مشكلة الأحوزة العمرانية".

فيما طالبت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة استكمال إجراءات إنشاء 3 مصانع قمامة داخل بمحافظة كفرالشيخ، وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " حصلنا على وعد تأسيس ذلك خلال شهر يونيو الماضي من وزارة البيئة و لم يتم تنفيذ شيء على الأرض.

وأَضافت " حتى الآن لم يتم العمل على التنفيذ و لو بنسبة 5% ، و انتقلت الولاية لوزارة التنمية المحلية " ، مطالبة بتشكيل لجنة تنزل على الأرض لبحث سبب عدم استكمال العمل على تأسيس المصانع في كفر الشيخ

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، " الأهالي يضطرون لتخمير القمامة لمدة أسبوع لحين حضور سيارات جمع القمامة ، واختتمت سؤالها قائلة " المواطن يجب أن يشعر بتغيير داخل القرى و النجوع".