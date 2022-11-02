ضربته بـ"شاكوش".. مأساة رجل حرقته زوجته في الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أحرقت سيدة جثة زوجها بعد أن أنهت حياته في كردستان العراق.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة أربيل، هوكر عزيز، إن القوات الأمنية بعد أن تلقت بلاغا بوجود حادثة مصرع شخص بمنطقة هفالان شرعت بالتحقيق المفصل والدقيق ليتبين لها أن ذلك الشخص المحروق قد قُتل وبعدها أُضرم النار بجسده.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "عملية التحري استمرت 8 ساعات متواصلة تمكنت قواتنا من خلالها للتوصل إلى النتائج الحقيقية للحادثة".

وأوضح عزيز أن "زوجة الضحية المدعوة (د، غ، م) التي تبلغ من العمر 29 عاما أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة".

وتابع "بعد إجراء تحقيق دقيق معها اعترفت بذنبها، وقالت إنها أجهزت على الضحية بمطرقة حديدية لتقوم بعدها بنقله إلى الحمام وسكب مادة النفط الأبيض عليه، وتضرم النار بجسد الضحية".

وتسجل مدن إقليم كردستان العراق منذ سنوات ارتفاعاً في جرائم القتل والابتزاز والتي يعزوها خبراء ومختصون إلى معدلات الفقر والبطالة وإدمان المخدرات.