رئيس اتحاد الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتجي وتجار السلع الغذائية تعهدوا خلال لقائهم مع وزير التموين والتجارة الداخلية أول أمس الاثنين، بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها.

وأضاف العربي، في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، أنه تم التوافق مع وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى.

وأوضح العربي أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن تم الإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأشاد العربي بالمجهودات المستمرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية.