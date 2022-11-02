رئيسة وزراء الدنمارك تقدم استقالتها تمهيدا لتشكيل ائتلاف جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ):

قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن استقالة حكومتها إلى الملكة مارجريت الثانية اليوم الأربعاء، في خطوة كانت قد أعلنت عنها عقب الانتخابات البرلمانية أمس.

وأظهرت المقاطع المصورة التي بثتها وسائل الإعلام الدنماركية أن فريدريكسن التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي تصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر أمالينبورج، مقر الملكة في كوبنهاجن، لتغادره سريعا بعد ذلك، بدون التحدث للصحافة.

وفي نقاش مع قادة أحزاب برلمانية أخرى، أكدت لاحقا أنها قدمت طلب الاستقالة، مضيفة أنه من الواضح أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في شكلها الحالي.

وقادت فريدريكسن الدنمارك منذ 2019، بحكومة أقلية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي اعتمدت على الدعم في البرلمان من الأحزاب اليسارية.

وتمهد الخطوة الطريق أمام تحديد من هو زعيم الحزب الذي سوف يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وهو دور من المتوقع أن يسند مجددا لفريدريكسن.