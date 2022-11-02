شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل مشكلات تخصيص أراض لمشروعات النفع العام ورصف وإنارة طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بحل إشكاليات تأخر صدور قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ مشروع النفع العام، وسرعة الانتهاء من مشكلات تحديد الأحوزة العمرانية وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتطوير ورصف الطرق.

وقال النائب محمد يسرى عبادة: "عندى أكثر من مشكلة فى دائرة كوم حمادة فى البحيرة، عندنا ملفات تصالح فى مخالفات البناء، لم يتم الانتهاء إلا من 450 طلبا، ونطالب بالإسراع فى الانتهاء من البت في طلبات التصالح، كما أطالب بحل مشكلة تراكم القمامة والمخلفات".

وأشار إلى ضرورة حل مشكلة الأحوزة العمرانية واعتمادها، لافتا إلى عدم وجود تعريف محدد للحيز العمراني.

وقال النائب أحمد حتة: "هناك العديد من المشكلات فى الواقع العملي تحتاج علاج فوري، وسرعة حل مشكلات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ورصف الطرق فى مراكز بني مزار والعدوة ومغاغة بمحافظة المنيا".

وتابع "حتة: "هناك مشكلات تحتاج إلى حلول فورية منها اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية وضرورة الانتهاء من التصالح في مخالفات البناء، وهناك انتظار لقانون التصالح الجديد، يجب سرعة إصداره".

وتحدث "حتة" عن عدد من مشكلات مركز مغاغة والعدوة وبني مزار، ومنها مطالب بإنشاء مصانع تدوير القمامة ورصف الطرق والإنارة، مشيرا إلى أن المنيا تحتاج إلى رؤية خاصة المناطق الصناعية والتنمية الصناعية.

وقالت النائبة سحر عطية: "هناك قرار بعدم إصدار تراخيص أو غيره بشأن حديقة الزمالك والمناطق المحيطة بدون موافقة جهاز التنسيق الحضاري، وهناك العديد من المحال والمقاهي بجوارها غير مرخصة، وبعض الأمور الأخرى التى تسبب التلوث، يجب الحفاظ على جزيرة الزمالك باعتبارها من التراث".

وتحدث النائب حمودة محمد، قائلا: "هناك مشكلات كثيرة وكلها واحدة على مستوى الجمهورية، كلنا بنطالب بالحيز العمراني والتصالحات وغيرها"، مطالبا بحل مشكلة القمامة، كما طالب الوزير بزيارة محافظة الشرقية، وقال إن وجوده على أرض الواقع سيغير أمور كثيرة.

وأوضحت النائبة شيرين عليش، أن هناك تعديات على كورنيش الإسكندرية، وكافيهات وغيرها، مما تسبب فى تشويه المنظر الجمالي للكورنيش.

وتابعت "عليش": "وإحنا ماشيين على ممشى الكورنيش فى الإسكندرية حاليا لا نرى البحر، لم يعد فى إسكندرية المنظر الجمالي للبحر، نتمنى نرجع إسكندرية مثل الأول".

أما النائب إمام منصور، طالب بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل صحيح، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وحل إشكاليات تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وقال إن هناك تفاوت غير طبيعي فى تقنين أسعار أراضي الدولة.

وأشار النائب محمود الشامي، إلى ضرورة حل مشكلة الإسكان الاجتماعي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية، وحل مشكلات الطرق وغيرها.

وطالب النائب رزق راغب ضيف الله، بحل مشكلات تطبيق قانون التصالح فى المخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعي فى التسعير، كما أكد على ضرورة اعتماد المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب سعودي عبد الرحمن، إن وزارة التتمية المحلية حقيبة ثيقلة، وإن جهودها خلال الفترة الماضية لا تذكر، متحدثا عن مشكلة تطبيق قانون التصالح، وطالب بأن تكون لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شريك أساسي فى إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى ضرورة حل مشكلة تأخر قرارات تخصيص الأراضى.

وأشار النائب عبد النعيم حامد، إلى حل مشكلة الصرف الصحي فى منطقة حلوان، وحل مشكلات الطرق والقمامة.