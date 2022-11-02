بشأن سد النهضة .. السيسي يوجه رسالة لأثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة إثيوبيا بإظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية بالجزائر، أننا نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبياً على الاستمرار في الدبلوماسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت، مشيرا إلى أن مصر تظل طامحة في تحقيق شراكة فعلية بين الدول العربية.

وانطلقت أمس الثلاثاء القمة العربية الحادية والثلاثين والتي تعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وتقام القمة هذا العام تحت عنوان لم الشمل والذي وضعه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في محاولة للوصول إلى تضامن عربي تجاه جملة من المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تجابه المنطقة العربية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

كما سيتضمن برنامج السيد الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.