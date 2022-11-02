شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون التنمية المحلية حل أزمة تراكم القمامة فى بعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب زكريا حسان، حل مشكلة القمامة وتعظيم الاستفادة من هذا الملف على وجه التحديد، إضافة لحل أزمة اشتراطات البناء والتصالح فى بعض مخالفات البناء على ان يكون هناك حلول عاجلة فى هذه الملفات على وجه التحديد حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمة المقدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وطالب النائب على العساس، سرعة إحلال وتجديد محطات المياه بمحافظة دمياط، متابعا: "بعض المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى مما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".

ومن جانبها، انتقدت النائبة ولاء عبد الفتاح، تراكم القمامة فى مدينة المنصورة، والبت فى أمر نقل السوق المتواجد بوسط المدينة، إضافة إلى سرعة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.