شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل أزمة اشتراطات البناء وتقنين أوضاع الـ"توك توك" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كمال أبو جليل، إن توقف إجراءات التصالح تسبب فى معاناة المواطنين، وساهم فى ارتفاع نسبة البطالة، وأن هناك العديد من المحافظات تعاني من هذا الأمر منها محافظة الفيوم على سبيل المثال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وتابع أبو جليل:" ركز معايا يا سيادة الوزير انا بتكلم، موجها حديثه لوزير التنمية المحلية.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:" سيادة العضو وجه حديثك للمنصة والقاعة العامة، والوزير لديه معاونين يسجلون كل التفاصيل، واللائحة الداخلية تنص على أن يتم توجيه الحديث للمنصة والقاعة العامة ولا شأن لك بالوزير".

وطالبت النائبة هناء فاروق، سرعة الانتهاء من ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، واشتراطات البناء، متابعة:" محافظة دمياط الأولى على مستوى الجمهورية التى انتهت من ملف الأحوزة العمرانية ونتمنى سرعة الانتهاء من اشتراطات البناء والتصالح".

وتساءل النائب محمود العزب، عن تفعيل منظومة القمامة فى مدينة ميت غمر، متابعا:" أضرحة دينية تتمثل فى ضريح الشيخ الشعراوى وكنيسة الشهيد هذه المقدسات تعانى من تراكم القمامة، إضافة إلى أن العاملين بالنظافة وعددهم 120 عامل على الصناديق رواتبهم تتأخر بالثلاثة شهور، وهناك 112 أسرة مقيمة فى مساكن الإيواء لابد من سرعة حل مشاكلهم حتى لا تكون هناك كارثة بسبب الإنارة وكثرة الحوادث، والتنسيق بشأن تقنين أوضاع التوك توك".