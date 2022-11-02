شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة بسرعة تقديم تعديلات قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب عن تمنياته بأن يحدث وزير التنمية المحلية طفرة فى المحليات، مطالبا الوزير بارسال لجنة لمعاينة طريق المنيب العياط الذى يمر بأكثر من مركز وفى حالة سيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى التى شهدت توجيه 93 طلب إحاطة و13 سؤالا عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.

ولفت أبو هميلة، إلى أنه رغم صدور قانون جمع المخلفات واللائحة التنفيذية إلا أنه حتى الآن لا يوجد أى تفعيل له فى القرى وحتى الآن لا يوجد صندوق لجمع القمامة بالرى ولا نرى من يقوم بجمعها.

وأشار إلى وجود حالات فساد فى مجالس القرى والمدن، مطالبا بإبلاغ الرقابة الإدارية بهذه الحالات وتساءل عن أسباب تأخير تقديم الحكومة لتعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار النائب حسن عمار، إلى مشكلة العديد من الأسر فى محافظة بور سعيد والتى تتمثل فى عدم تجديد رخص إشغال الطريق للأكشاك حيث يتم إزالة الأكشاك بدون توفير بديل لها وهى مصدر رزق للعديد من الأسر ويتم إزالتها بدعوى التطوير قائلا: "نحن لسنا ضد التطوير لكن أنا ضد قطع عيش أى مواطن" مطالبا بإقامة تجمعات للأكشاك وتقنينها وتعميم تجربة بورسعيد فى الأسواق المتخصصة فى المحافظات الآخرى لتكون بديلا عن الأسواق العشوائية.