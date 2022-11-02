شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب وزير التنمية المحلية بوقف التعدى على الحدائق بمنطقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب، عدم الانتهاء من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد وتقديمه للبرلمان، إضافة للاشتراطات البنائية قائلا:" المواطن محبوس بسبب ملف التصالح فى المخالفات، نتمنى ان يكون لوزير التنمية المحلية بصمة، هناك إشكاليات على الأرض لن يتم حلها سوى من خلال الانتهاء من ملف التصالح وتقنين الأوضاع، وقف البناء مثل المياه والهواء، والقانون تم استغلاله من قبل عناصر كثيرة لتشويه الصورة العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وطالب النائب مجاهد نصار، وزير التنمية المحلية تنظيم زيارة لمدينة شبرا الخيمة للوقوف على المشاكل بها، متابعا:" منظومة القمامة تعانى كثيرا، إضافة إلى ملف الإنارة والطرق والمخصصات التفصيلية ".

وفى ذات الصدد، طالب النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وقف التعدى على الحدائق منطقة الزمالك بحجة طرحها للاستثمار، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة، على ان يتم عرض الأمر على المجتمع المدنى قبل الشروع فى التنفيذ، إضافة إلى أن الممشى بالمنطقة تم بدون دراسات للأثر والبعد البيئي أيضا مما يستوجب سرعة وقف العمل للوقوف على التفاصيل الخاصة بالمشروع وهل سيكون ذو جدوى من عدمه.