شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحدد دقيقتين لكل نائب لمواجهة وزير التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث من المنتظر أن تشهد مواجهة وزير التنمية المحلية بنحو 137 أداة رقابية.

ووضع رئيس مجلس النواب ضوابط وقواعد خلال الجلسة العامة، قائلا :"مدة الحديث 3 دقائق لرؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية ودقيقتان للأعضاء".. واعترض النواب أن يكون الحديث دقيقتين فقط لكل نائب، مطالبين أن تكون مدة الحديث أكثر من ذلك.

ورد "جبالي" على مطالبات النواب قائلا :"السادة رؤساء اللجان يتكلمون بالنيابة عنكم 3 دقائق" مضيفا :" لو عليا سوف أعطيكم وقت مفتوح لكن قطار الصعيد هيفوت على الزملاء النواب الصعايدة".

وجه "جبالي" رسالة إلى النواب": "دقيقتان كفاية لكل نائب نظرا لوجود اجتماعات للجان النوعية، وعليكم الاختصار قدر الإمكان، ولو تركت 3 دقائق لكل نائب سوف تنتهى الجلسة الساعة 7 ليلا، ودقيقتان للأعضاء كفاية، وأنتم مقدمين الطلب مكتوب والوزير أطلع عليه وحديث كل نائب سيكون لإبراز أهم ما جاء فى الطلب".

ودعا "جبالي" النواب بعدم الخروج عن الحديث على الأداء الرقابية، قائلا :"لا تخرج عن الطلب الوقت وسوف يصل بينا لليل وهنتعب، ونحن بيننا محبة ومرونة والوصول لليل سيرقهنا ومش هنركز".

وأشار إلى أن النواب سوف يتحدثون عن الأدوات الرقابية ثم يتم الاستماع إلى كلمة الوزير كاملة".

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث من المنتظر أن تشهد مواجهة وزير التنمية المحلية بنحو 137 أداة رقابية، وتبدأ المواجهة بتوجيه 93 طلب إحاطة و13عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وتستمر المواجهة بتوجيه 16 طلب إحاطة وسؤالان عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي.