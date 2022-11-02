شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يختتم نهائى الموسم الرابع لدورى الحزب بفوز فريق الدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم حزب مستقبل وطن، الاحتفالية الأضخم والأكبر، مساء أمس، الثلاثاء، نهائي الموسم الرابع لدوري مستقبل وطن، وسط حضور جماهيرى مكثف بمجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشارك فى حفل الختام، كلا من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرية، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية.

بالإضافة إلى مشاركة، النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والنائب كريم درويش نائب رئيس الحزب، والنائب يحيي العيسوي أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب وأمين الشباب بالمركزية، والنائب محمد حلاوة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، فضلًا عن قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وعددًا من القيادات التنفيذية.

وبعد مشوار طويل لبطولة الموسم الرابع، لدوري مستقبل وطن استطاع فريق أمانة الإعلام لمحافظة الدقهلية الفوز على فريق العمال والفلاحين، ليصبح بطلا متوجا للنسخة الرابعة، حيث فاز الفريق المنتصر على درع البطولة ومبلغ 500 ألف جنيه فيما يحصد الفريق صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه.

وشهدت الإحتفالية، إقامة مباراة استعراضية بين فريقي قدامى الأهلي والزمالك وضم فريق الأهلي، معتز إينو، وخالد بيبو، أحمد السيد، وشادي محمد، وطارق سليمان، ووائل رياض شيتوس، وهشام حنفي، وضم فريق الزمالك، عبد الواحد السيد، ومحمد عبد الواحد، ووائل القباني، وجمال حمزة، وحسين ياسر، وأحمد جعفر.

كما تضمنت الإحتفالية، عددا من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، وأحيا الحفل كلا من، نجوم الغناء وجاء في مقدمتهم، المطرب محمد فؤاد، والمطرب أحمد جمال، والمطرب هيثم شاكر.

يذكر أن الأيام الأخيرة، شهدت استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الرابع من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب، تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ورئاسة النائب محمد جمال الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحزب، والمهندس محمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية.