شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات "النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن السجل الصناعى للمنشآت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من هاله أبو السعد، بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية، مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.

كما تناقش لجنة الطاقة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.