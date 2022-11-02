قوافل إنسانية للداخلية في البحر الأحمر وبنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك في كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا.. حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).

استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي (البحر الأحمر – بنى سويف) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.. فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستمرار لتفعيل مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان".. وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي "البحر الأحمر – بنى سويف".